Adamantina participa do lançamento do programa SuperAção SP do Governo do Estado

O Governo do Estado de São Paulo lançou nesta terça-feira (20), no Palácio dos Bandeirantes, o SuperAção SP, um programa inovador e estruturante voltado à superação da pobreza por meio do atendimento personalizado às famílias em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é criar condições para que essas famílias tenham apoio e acesso a oportunidades para alcançar emancipação e autonomia.

O evento contou com a presença do governador Tarcisio de Freitas e da Presidente do Fundo Social do Estado e Primeira Dama Cristiane Freitas, além de secretários estaduais e deputados.

Adamantina esteve presente com a presença da presidente do Fundo Social Municipal Adelisa Tiveron, da vice-presidente Vilma Guelsi e da secretária de desenvolvimento Social, Andréia Ribeiro.

O SuperAção SP reúne 29 políticas públicas de diferentes secretarias em uma jornada completa de atendimento às famílias. Cada núcleo familiar recebe um plano de desenvolvimento individualizado, com acompanhamento técnico, definição de metas e apoio contínuo para alcançar a autonomia e superar a pobreza. Tudo isso sem abrir mão de garantir assistência imediata às pessoas que mais precisam.

O SuperAção SP foi concebido como uma política pública estruturante para o atendimento em ondas, com possibilidade de expansão gradual. Nesta primeira o objetivo é atender 105 mil famílias em situação de extrema pobreza no Estado. Para isso, será realizada uma busca ativa no CadÚnico. Os agentes de superação irão localizar essas famílias, apresentar o programa, explicar seu funcionamento e objetivos. A partir dessas informações, caberá à família decidir se deseja ou não aderir ao programa.

Ineditismo e integração

O SuperAção SP está baseado em duas trilhas de atendimento. A primeira, de proteção social, é voltada a famílias com barreiras severas de inclusão, como dependência de cuidados, idade avançada ou baixa escolaridade. Já a trilha de superação da pobreza atende famílias com perfil ativo para o mercado de trabalho.

A secretária de Desenvolvimento Social do Governo de São Paulo, Andrezza Rosalém, afirmou que a iniciativa do Governo de São Paulo é “inédita e inovadora” por ser intersetorial. “Estamos conectando políticas que já vêm sendo estruturadas nos últimos dois anos. Inovamos principalmente ao considerar as particularidades de cada família. É aí que vamos fazendo a diferença. Vamos customizar cada ação para cada família”.

O SuperAção SP também prevê incentivos financeiros e operacionais para estimular a adesão de prefeituras e famílias, com foco em resultados. Municípios que aderirem receberão ferramentas digitais, capacitação de equipes, recursos extras e certificação de boas práticas.

Já para as famílias, além dos auxílios regulares, o programa oferece bonificações por participação ativa, capacitação profissional e inserção no mercado. Os valores dos benefícios variam de acordo com a etapa, podendo chegar a R$ 10,4 mil por família na soma de todas as etapas das trilhas.

