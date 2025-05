Compositor Tiago Marcelo revela ter mais de 800 gravadas por ícones da música brasileira

Após mais uma vez emplacar cinco músicas de sua autoria entre as 50 mais tocadas do Brasil, o cantor e compositor Tiago Marcelo esteve na TV Folha Regional como personagem especial do Programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo na manhã da última segunda-feira (12).

Muita gente de Adamantina e região sempre se lembra dele como o Tiago do grupo Estilo Atrevido. E, hoje, com 14 anos de carreira e com várias conquistas profissionais, relembrou o início de tudo.

“O dom de compor, descobri desde criança, na escola, quando a professora pedia para fazer paródia, por exemplo. Eu tinha muita facilidade. Muitas vezes eu percebia que em vez de paródia eu criava músicas inéditas, criava a minha própria letra e a melodia. Aí, em casa, quando comecei a tocar violão, me trancava no quarto e passei a escrever as primeiras músicas para o grupo Unidos do Samba e depois Estilo Atrevido, que foi o primeiro a gravar minhas canções”, recordou.

As composições do adamantinense que o levaram, no segundo ano consecutivo, entre as mais tocadas do país são: “Não era love” – Luan Pereira (com participações de Grelo e MC Tuto), “Última saudade” – Henrique e Juliano, “Saudade burra” – Lauana Prado com Simone Mendes, “Gerente da Sicredi” – Bruno e Barretto com CountryBeat e “Motinha 2.0” – Dennis com Luísa Sonza.

Tiago contou ainda que tem pelo menos 5.000 músicas compostas e mais de 800 composições gravadas por ícones da música brasileira, como Michel Teló, Jorge & Matheus, Fiduma & Jeca, Munhoz & Mariano, Israel & Rodolfo, Edson & Hudson, Cesar & Paulinho; Zé Neto & Cristiano, Conrado & Aleksandro, Bruno & Barreto, Henrique & Juliano, Maiara & Maraísa, Luan Pereira e outros.

“A minha primeira composição de expressão nacional foi a Humilde Residência, feita em parceria com o Malcon Lima, gravada pelo Michel Teló. Além de tocar no nosso país, ganhou o mundo, porque fez parte da novela Avenida Brasil que foi vendida para 142 países. E foi gravada em outras línguas, como espanhol. Então é um sucesso difícil de mensurar o tamanho dele. Ela é gigante”, destacou.

A entrevista completa está disponível nas plataformas digitais do Folha Regional (Facebook e YouTube) e no portal adamantinanet.com.br

Por Folha Regional Adamantina

