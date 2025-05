ROUTE 369: especializada em veículos elétricos, agora em Adamantina

Adamantina agora conta com uma nova opção para quem busca mobilidade sustentável, prática e econômica. A Route 369 Veículos Elétricos acaba de se instalar na cidade, oferecendo uma linha moderna de motos elétricas e bicicletas que aliam tecnologia, economia e respeito ao meio ambiente.

Localizada na avenida Marechal Castelo Branco, 250, a loja chega com uma proposta inovadora: tornar os veículos elétricos mais acessíveis à população da Cidade Joia e região. Para celebrar a abertura, a Route 369 está com uma promoção especial de inauguração: parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito ou 10% de desconto para pagamentos via PIX ou dinheiro.

A Route 369 é uma excelente opção para quem deseja reduzir os custos com combustível, e ainda desfrutar de um transporte moderno e silencioso. Com design arrojado e tecnologia de ponta, os veículos estão disponíveis para todos os públicos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 99766-8899. A direção é do Alex.

Por Folha Regional Adamantina

.