Controle de Vetores e Castramóvel passam a funcionar no prédio do antigo Velório Municipal

O Departamento de Controle de Vetores da Secretaria de Saúde de Adamantina passa a funcionar, a partir deste mês de maio, no prédio do antigo Velório Municipal. No mesmo espaço ficará instalado também o Castramóvel.

Anteriormente, tanto o setor quanto a unidade móvel estavam localizados junto à UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque Cecap.

A mudança busca melhorar a estrutura e centralizar as ações do setor, segundo explicação da Saúde Municipal à TV Folha Regional.

O Departamento de Controle de Vetores é responsável por ações de combate e prevenção a doenças transmitidas por insetos e outros animais, como dengue, leishmaniose e escorpiões.

Adquirido em 2020, o Castramóvel entrou em operação apenas em 2024 e tem como principal objetivo a castração de cães e gatos para o controle populacional e a redução desses animais abandonados pelo município.

“Agora, esse departamento terá um local específico para ele. O que possibilitará também que a gente centralize as ações e campanhas, como a de vacinação dos animais”, ressaltou a Saúde.

Por Folha Regional Adamantina

