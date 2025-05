Campanha visa colher assinaturas e viabilizar recursos para reforma da sede do Lar Cristão

Tem circulado nas redes sociais uma campanha de coleta de assinaturas para tentar viabilizar recursos financeiros a serem investidos na reforma estrutural do Lar Cristão de Adamantina. A iniciativa foi anunciada pelo presidente da instituição Sebastião Luiz Torturelo e pelo diretor tesoureiro Alcio Ikeda Júnior.

Membros da diretoria informaram ao Jornal Folha Regional que está sendo realizado projeto de engenharia para levantar os custos necessários das melhorias, porém, o valor inicial pretendido é de R$ 150 mil.

A petição pública está disponível no portal de emendas da deputada federal Renata Abreu (https://renataabreuoficial.com.br/emendas/emenda/reforma-estrutural-do-lar-cristao-de-adamantina/) e conta com atuação do vereador Daniel Fabri.

“O Lar Cristão é uma entidade de grande relevância social no município de Adamantina/SP, prestando atendimento humanizado e acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. A infraestrutura atual da entidade encontra-se defasada, comprometendo a qualidade dos serviços oferecidos e a segurança dos assistidos e colaboradores”, destaca o texto de divulgação da campanha.

De acordo com a proposta inicial, a reforma contemplará a recuperação da cobertura e telhado, adequações elétricas e hidráulicas, reforço estrutural das instalações, adaptação de ambientes para acessibilidade e melhoria nos dormitórios e espaços de convivência.

“Quanto mais apoiadores [assinaturas] conseguirmos, maior a chance de conquistarmos a emenda”, ressaltaram os articuladores da ação.

Por Folha Regional Adamantina

.