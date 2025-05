Saúde contratará médico regulador para reorganizar agendamento e fila de espera por exames e consultas

Na entrevista concedida à TV Folha Regional, segunda-feira pela manhã (5), a secretária Cris Jacomasso Marquetti falou sobre esses primeiros cinco meses de gestão à frente da Saúde Municipal.

Relatou ter assumido a pasta com uma demanda grande de exames, consultas e cirurgias parados há anos devido ao fato de Adamantina não ter determinadas especialidades para fazer o atendimento da população, já que oferece o básico e precisa encaminhar para fora (Tupã, Marília, Assis, Ourinhos) aqueles pacientes com casos mais específicos.

“Estamos trabalhando para reduzir essas demandas e avaliando a possibilidade de trazer profissionais especialistas para o município, de forma que consigamos suprir as necessidades da fila de espera que está parada”, acrescentou.

Cris revelou que está sendo viabilizada a chegada de um médico regulador para trabalhar junto com os médicos clínicos gerais que atendem nas unidades básicas de saúde. “Esse profissional fará uma reorganização e reestruturação do sistema municipal de agendamento por meio de uma reavaliação da filha de espera, analisando a necessidade ou não do encaminhamento para especialistas ou do retorno do paciente para realizar novos exames e redefinir qual o procedimento mais indicado para ele”.

O processo de licitação para a contratação já está em tramitação, segundo a secretária, com previsão de finalização para o próximo dia 12 de maio. “Portanto, a expectativa é que tenhamos esse profissional atuando no município ainda neste mês”. O posto de trabalho do médico regulador será na Central de Agendamento da Secretaria Municipal de Saúde, mas ele também visitará constantemente todas as UBSs.

Por Folha Regional Adamantina

