Motorista morre após carro bater em carreta carregada de adubo e pegar fogo

O fogo destruiu o automóvel, mesmo com a chegada do Corpo de Bombeiros. A vítima – que não teve a identidade divulgada – morreu no local e o corpo foi recolhido pela Polícia Científica.

Com o impacto, a carreta ficou atravessada na pista e adubo ficou espalhado pelo asfalto.

Durante a tarde de domingo, o trânsito foi desviado para o acostamento para a retirada dos veículos envolvidos na batida e transferência da carga.