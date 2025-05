Ação de vacinação antirrábica será realizada neste sábado (17) em Adamantina

Sábado (17), das 9h às 15h, a Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento de Controle de Vetores, fará a ação de vacinação antirrábica no Centro Comunitário do Jardim Bela Vista.

As vacinas serão aplicadas por ordem de chegada e serão disponibilizados 250 imunizantes no local. A imunização terá continuidade no decorrer do ano em outros bairros.

Serviço – O Centro Comunitário do Jardim Bela Vista funciona na Rua Fioravante Tassi nº 33. Jardim Bela Vista.