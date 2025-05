PERNAMBUCANAS de Adamantina tem presentes imperdíveis para o Dia das Mães

Com a chegada do Dia das Mães, a Pernambucanas de Adamantina preparou uma série de ofertas especiais para quem deseja homenagear a pessoa mais importante da família. A loja está com uma grande variedade de opções em presentes para todos os estilos de mãe, com condições facilitadas de pagamento e vantagens exclusivas para quem utiliza o Cartão Pernambucanas.

Para atender os clientes com mais comodidade, a loja funcionará em horário especial nesta sexta-feira, dia 9, das 9h às 22h, e no sábado, dia 10, das 9h às 16h. A ideia é permitir que todos tenham tempo para escolher com tranquilidade o presente ideal para as mães da família.



Além das facilidades de parcelamento, com a loja inteira podendo ser dividida em até 10 vezes sem juros em todos os cartões de crédito, a Pernambucanas também está oferecendo uma promoção especial para novos clientes. Quem abrir o crediário na hora, apresentando RG ou CNH, ganha 10% de desconto nas compras de vestuário e itens para o lar.

Localizada na Avenida Rio Branco, 511, no centro de Adamantina, a Pernambucanas convida toda a comunidade a aproveitar essa oportunidade única de presentear com qualidade, economia e carinho neste Dia das Mães.