Canalização do córrego no Caldeira necessita de urgentes reparos

O Jornal Folha Regional recebeu fotos que mostravam problemas existentes no Parque Caldeira. E a situação do espaço de lazer e esporte virou tema de cobranças na sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na noite da última segunda-feira (28).

A reportagem percorreu a estrutura onde corre o leito do córrego Tocantins no meio do parque e constatou que em diversos pontos está destruída e obstruída, impedindo quase que completamente a passagem da água. A canalização de concreto aberta, entre a Avenida Cunha Bueno e a Alameda Padre Nóbrega, já foi revitalizada anos atrás, porém, novamente necessita de consertos urgentes.

Os vereadores Aguinaldo Galvão, Rogério Sacomam e Hélio Santos apresentaram a Indicação nº 184/25 que solicita ações do Poder Executivo no local, como realizar os reparos devidos e uma completa limpeza, já que além das falhas na estrutura contém lixo e muito mato nas laterais da canalização.

“Há trecho que nem água corre mais, de tantas coisas que tem lá dentro. E isso não é um problema de agora, porque já foi pedida uma vistoria e limpeza desde o ano passado. Chega dar dó de como está aquele córrego”, reforçaram os autores.

Depois de ser apresentada e discutida no plenário, a Indicação será encaminhada para o Executivo tomar ciência da necessidade de tomada de providências.

Por Folha Regional Adamantina

