Aposta feita em Adamantina fatura mais de R$ 255 mil na +Milionária

Uma aposta registrada em Adamantina garantiu um prêmio de R$ 255.927,12 na loteria +Milionária, após acertar cinco dos seis números principais e os dois trevos sorteados na noite de quarta-feira (7). As informações são da Caixa Econômica Federal.

Como ninguém acertou todos os números, o prêmio máximo acumulou. Na faixa de cinco acertos com os dois trevos, apenas duas apostas foram premiadas em todo o país: uma em Adamantina e outra em Palmas (TO).

O sorteio, de número 248, apresentou as seguintes dezenas: 18, 30, 37, 40, 43 e 44. Os trevos sorteados foram os de número 1 e 3. O próximo concurso da +Milionária será no sábado (10), com prêmio estimado em R$ 79 milhões.



A +Milionária é uma modalidade que combina duas matrizes: uma com 50 números, dos quais o apostador escolhe seis, e outra com seis trevos, dos quais dois devem ser marcados. A aposta mínima custa R$ 6.

Os sorteios ocorrem duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados, sempre às 20h. Lançada em maio de 2022, a +Milionária teve seu primeiro concurso no dia 28 daquele mês. (Redação)