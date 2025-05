Ampliação da FATEC de Adamantina é pauta de reunião realizada em São Paulo

Em agenda do deputado estadual, Mauro Bragato, foi realizada na tarde de ontem (6), uma reunião em São Paulo com o objetivo de discutir a ampliação da estrutura física e pedagógica da FATEC de Adamantina. Em agenda do deputado estadual, Mauro Bragato, foi realizada na tarde de ontem (6), uma reunião em São Paulo com o objetivo de discutir a ampliação da estrutura física e pedagógica da FATEC de Adamantina.

Representando o Centro Paulo Souza (CPS), participaram o diretor-superintendente Clóvis Dias e o vice-diretor-superintendente Maycon Geres e representando estiveram presentes o prefeito José Carlos Martins Tiveron, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Barbosa, José Eduardo Rossilho de Figueiredo, diretor da FATEC, do diretor da ETEC, Prof. Eudécio Luiz Vicente de Adamantina, Sérgio Pegorari Carvalho e do Relações Institucionais das ETECs, José Aurélio Pieretti.