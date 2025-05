Alunos da rede municipal de Adamantina assistem peça teatral alusiva ao maio laranja

Conforme explica a diretora do CREAS, Rosana Turibio, a peça aborda, de maneira simbólica e sensível, a importância do respeito, do cuidado com o corpo, dos sentimentos e da confiança. Através da interação entre os personagens, a peça estimula as crianças a reconhecerem comportamentos inadequados, valorizarem sua autoestima e entenderem que ninguém pode tocar seu corpo sem consentimento.