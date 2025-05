Alunos do 4º ano da EMEF Navarro de Andrade conhecem o Centro de Compostagem Municipal

Os alunos do 4º ano da escola municipal Navarro de Andrade foram conhecer o Centro de Compostagem Municipal na manhã desta quinta-feira (8). A iniciativa integra a disciplina de educação ambiental que os estudantes têm e faz parte do programa Município VerdeAzul. Os alunos do 4º ano da escola municipal Navarro de Andrade foram conhecer o Centro de Compostagem Municipal na manhã desta quinta-feira (8). A iniciativa integra a disciplina de educação ambiental que os estudantes têm e faz parte do programa Município VerdeAzul.

No local, eles puderam observar todas as fases para a produção do composto orgânico que é distribuído de forma gratuita para os produtores rurais de Adamantina.

As fases que integram a produção do composto são: separação, trituração e montagem das leiras com resíduos orgânicos provenientes tanto das escolas municipais como estaduais e podas de árvores.