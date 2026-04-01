1ª Copa União de Futebol Society de Adamantina é sucesso com a equipe do Hookan Valen campeã

A equipe da SE Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor/ Escritório Cruzeiro do Sul/ Pé na Areia, se tornou campeão da 1ª edição da Copa União de Futebol Society de Adamantina/ 2026.

O título conquistado pela equipe dos técnicos Diego Borelli e Thiaguinho, foi na disputa final contra o aguerrido time do Referência FC/ Aurora na vitória por 3 a 0, com os gols marcados pelo pacaembuense Hélton Rebeco duas vezes e Roger.

A disputa final aconteceu no sábado (25) no campo do Parque Cecap que teve a presença de um bom público.

PREMIAÇÃO

Além do campeão e vice a organização da competição premiou ainda Adamantina City (4º Lugar), Resenha (3°Lugar), Defesa menos vazada / os goleiros Guilherme e Rafael Robledo (Resenha EC), o artilheiro Lucas Zago (Resenha EC) e o jogador revelação Medina (Vila Jamil EC).

AGRADECIMENTO

Os organizadores da competição esportiva, agradecem todas as equipes participantes, jogadores, comissão técnica, arbitragem, mesários, torcedores, patrocinadores e todos que fizeram deste primeiro evento um grande sucesso.

Por: Jair Kbeça

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