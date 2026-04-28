Prefeitura de Adamantina atualiza andamento das obras de infraestrutura e serviços

A Prefeitura de Adamantina segue avançando com importantes obras de infraestrutura urbana em diferentes regiões da cidade, com investimentos que visam melhorar a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida da população. A Prefeitura de Adamantina segue avançando com importantes obras de infraestrutura urbana em diferentes regiões da cidade, com investimentos que visam melhorar a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida da população.

Asfalto no Itamaraty

As obras de pavimentação que ligam o Jardim Brasil ao Parque Itamaraty, iniciadas no mês de março, avançam dentro do cronograma estabelecido e devem ser concluídas em breve. A intervenção conecta a Rua Sergipe à Rua Saldanha Marinho, promovendo maior integração entre os bairros.

Os serviços incluem terraplanagem, drenagem, implantação de galerias pluviais e aplicação de asfalto (CBUQ). A execução das guias e sarjetas já está concluída e começou a preparação do solo, sub-base e base, para aplicação de asfalto que deve acontecer nos próximos dias, desde que as condições climáticas sejam favoráveis.

O investimento na obra é de R$ 440.374,36 e tem como objetivo melhorar as condições de mobilidade urbana, facilitando o deslocamento dos moradores e ampliando a conexão entre os bairros.

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, acompanha e fiscaliza o cumprimento contratual e o andamento dos serviços, garantindo que a execução ocorra dentro dos padrões técnicos de engenharia e em conformidade com o interesse público.

Nova ponte

As obras de construção da nova ponte sobre o Córrego Caldeiras, no prolongamento da Rua Santa Catarina, no Conjunto Habitacional Mário Covas II, estão praticamente concluídas.

Com investimento de aproximadamente R$ 1,2 milhão, em parceria com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a nova estrutura substitui a antiga ponte de madeira, oferecendo mais segurança e melhor fluxo para veículos e pedestres, representando um avanço significativo para o município.

Banheiros no Parque dos Pioneiros

Também tiveram início os serviços para a construção de novos sanitários no Parque dos Pioneiros, ao lado do espaço gastronômico.

O projeto prevê uma estrutura de 112,50 m², com banheiros feminino, masculino, acessíveis e fraldário. O investimento total é de R$ 357.947,14, sendo R$ 200 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual André Bueno, com contrapartida municipal e articulação da deputada Valéria Bolsonaro.

A obra tem como objetivo ampliar a infraestrutura urbana, garantindo mais conforto, acessibilidade e melhores condições de uso do espaço público pela população.

A vigência contratual é de 24 meses, com término previsto para 25 de março de 2028, podendo ser prorrogada conforme a legislação vigente.

A Prefeitura de Adamantina reforça que todas as obras seguem rigorosamente as normas técnicas e são acompanhadas por fiscalização contínua, assegurando qualidade na execução, segurança e cumprimento dos prazos estabelecidos, em benefício direto da população.