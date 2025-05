FAI ultrapassa 3 mil alunos matriculados em 2025 e registra maior número de ingressantes do período pós-pandemia

Crescimento reflete ações estratégicas da gestão, coordenadores de curso, mostra de profissões e nova abordagem de marketing institucional

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) celebra um marco importante em sua trajetória recente. Em 2025, a instituição ultrapassou a marca de 3 mil alunos matriculados, totalizando 3.069 estudantes ativos. O número representa o melhor resultado dos últimos anos, superando os desafios impostos pelo período pandêmico e evidenciando a retomada do crescimento institucional.

Outro dado relevante é o número de matrículas novas, que alcançou 857 ingressantes neste ano. Esse resultado representa um crescimento expressivo de 70% em relação a 2021, período em que foram registradas 503 novas matrículas.

A análise dos últimos anos revela uma trajetória positiva. Em 2021, a FAI contava com 2.599 alunos. Desde então, o número total de matriculados vem crescendo gradualmente, chegando a 3.069 em 2025 — um aumento de aproximadamente 18%. O cenário demonstra a retomada do crescimento institucional após os impactos enfrentados no início da década.

Para o Reitor do Centro Universitário de Adamantina, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, os resultados refletem o alinhamento entre planejamento, compromisso e inovação institucional.

“Esse crescimento é fruto do trabalho conjunto da gestão, da dedicação dos coordenadores de curso, da realização de eventos estratégicos como a Mostra de Profissões, e também das mudanças implementadas nas estratégias de marketing pela Divisão de Comunicação”, afirma.

Segundo o reitor, a FAI tem fortalecido seu posicionamento por meio de ações integradas que valorizam seus diferenciais, aproximam a instituição do público e ampliam a percepção de qualidade e acessibilidade. “Estamos reafirmando nosso papel como uma instituição pública municipal comprometida com a formação de excelência e com o desenvolvimento regional”, completa.

A marca histórica de 2025 reforça o compromisso da FAI com a ampliação do acesso ao ensino superior e a consolidação de sua presença como um polo educacional de referência.

Por Jesana Lima

.