ARTIGO: Maquinista, “Paredes Cinzas” e Província…

“O maquinista não consegue ver que o trem está fora dos trilhos.” (Antonio Carlos Colicigno)

“Sou a maquinista, e decido quem sobe e quem desce deste trem! “ (aline de alencar rosa)

By seb@r.

Nesta semana, depois de algumas IDAS sem muitas VOLTAS, os nomes foram APROVADOS para a RECONDUÇÃO, isso é, depois de ABENÇOADOS pelo GESTOR MUNICIPAL desta SUCUPIRA PROVINCIANA e DESPACHADOS pelo LEGISLATIVO, isso é, se não SOLICITAREM maiores informações sobre isto e mais aquilo…

No caso descrito acima, estão as CARTAS um tanto quanto VICIADAS que foram REFERENDADAS para mais um MANDATO ACADÊMICO nas denominadas PAREDES CINZAS desta PROVINCIA DO FAZ DE CONTA…

Como escrevi no ARTIGO da semana passada, estarei alternando entre SUCUPIRA da novela do outro tempo deste tempo, ainda, com PROVÍNCIA, entretanto, pode ser que ser apareça algum SANTEIRO para o tal do ROQUE…

Além dos DESENCONTROS patrocinados pelas ETERNAS e famigeradas TROCAS NADA SIMBÓLICAS mediadas pelo PODER em nome do PODER com o PODER…

Também, espera-se que este TREM que continua sendo da ALEGRIA nas tais PAREDES CINZAS, possa ser conduzido com MAESTRIA, se bem que fica mais do que complicado quando os VAGÕES se arrastam de um lado para o outro…

Tem aquele DITO pelo NÃO DITO que afirma, a saber: EM TIME QUE ESTÁ GANHANDO NÃO SE MEXE, porém, neste TREM DA ALEGRIA, tudo pode ocorrer daqui pra frente em nível de MERCADO ORGANIZACIONAL, haja vista a CONCORRÊNCIA em todas as áreas em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

Mas, a MÁQUINA tem que continuar funcionando para muitas APROXIMAÇÕES com o SENSO COMUM que se tornou uma MARCA mais do que registradas faz décadas nos lados das PAREDES CINZAS com aquele passado envolto nas outras PAREDES, ou seja, as BRANCAS…

De novela em novela, aqui tem o ODORICO, além do SINHOZINHO que fica sempre do seu lado para dar aquele APOIO nas ESCOLHAS de sempre, portanto, cada PROVÍNCIA tem a sua SUCUPIRA que merece, bem como, com aquele toque do ROQUE que virou SANTEIRO…

Não se pode deixar de lado que aquele tal do ZECA que era do DIABO pode aparecer de uma hora para outra e dar um jeito em tudo pra todos/as…

As MENTES MEDÍOCRES continuam circulando deste para o outro lado de um mesmo lado, como sempre, do LADO DIREITO para dar aquele toque a mais em suas ESCOLHAS ou em nome da tríade que envolve, a saber: DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA…

Pra reforçar sempre, PERDERAM MANÉS!

Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: [email protected]