Paróquia realiza a Quermesse da Padroeira neste sábado e fará celebração do Dia de Nossa Senhora de Fátima

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Adamantina preparou uma programação especial para comemorar a sua Padroeira, com um grande evento e celebrações.

Neste sábado (10) será realizada mais uma edição da Quermesse da Padroeira, a partir das 19h, novamente no Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’ e com entrada gratuita.

Haverá as barracas de comidas tópicas típicas: churrasco, pastel, pizza frita, cachorro quente, bolos, doces e bebidas. Também está sendo vendido o cartão que dá direito a um frango assado, no valor de R$ 50,00 e que pode ser encontrado na secretaria paroquial ou voluntários.

Para doações e informações entrar em contato pelos telefones (18) 3521 1246 e (18) 99734 6672.

A Paróquia trará também momentos especiais e celebrações no Dia de Nossa Senhora de Fátima (13 de maio): às 6h, 12h e 18h a Oração do Angelus e Terço; às 19h30 Procissão – com saída da sede dos Vicentinos – e em seguida Missa.

“Queria aproveitar e fazer dois convites: o primeiro, para que a população de Adamantina e cidades vizinhas estejam com a gente no nosso evento, um momento de encontro e alegria; e o segundo, mais importante, para que os fiéis participem da festa religiosa no dia de Nossa Senhora de Fátima. Serão todos bem-vindos”, disse o pároco Pe. Ademilson Luiz Ferreira.

Por Folha Regional Adamantina

