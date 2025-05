Morador de Adamantina fica ferido em acidente na SP-294

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste sábado, 17, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Parapuã.

Segundo informações, um homem de 55 anos, morador de Adamantina, seguia com uma motocicleta Honda no sentido Parapuã–Osvaldo Cruz, quando, no quilômetro 565, foi atingido na traseira por uma VW Saveiro que trafegava no mesmo sentido. Após a colisão, o condutor da Saveiro fugiu do local.

A vítima sofreu ferimentos aparentemente leves nas mãos e em um dos pés, além de diversas escoriações. Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Osvaldo Cruz.

Minutos depois, a equipe de resgate da concessionária Eixo-SP foi acionada para atender uma outra ocorrência, de uma pessoa passando mal, também na SP-294, nas proximidades do bairro Jangada. No local, encontraram apenas a Saveiro envolvida no acidente anterior, sem o condutor.

Familiares do motorista da Saveiro compareceram ao local algumas horas mais tarde e acompanharam a ocorrência. Até o fechamento desta matéria, o condutor ainda não havia sido localizado.

A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência como acidente de trânsito com vítima e omissão de socorro. (Por: Jornal Cidade Aberta – Foto: Parapuã em Foco)