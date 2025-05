Adamantinense, padre Carlos Roberto é eleito Responsável Internacional da Fraternidade Sacerdotal Jesus Cáritas

Eleição foi na manhã deste sábado, 17, durante a XII Assembleia Geral da Fraternidade Sacerdotal Jesus Cáritas, realizada em Buenos Aires, na Argentina

Everton Santos

Nascido em Adamantina e atualmente residente na cidade de Goiás/GO, o padre Carlos Roberto dos Santos foi eleito, na manhã deste sábado, 17, para ocupar a função de Responsável Internacional da Fraternidade Sacerdotal Jesus Cáritas.

Em um ambiente de oração, com 26 dos 33 votos possíveis, o sacerdote adamantinense será o primeiro brasileiro a ocupar a função, de abrangência global.

Após a eleição, padre Carlos comunicou ao Bispo da Diocese de Marília, Dom Luiz Antonio Cipolini. acerca da eleição e nova função dentro congregação de padres diocesanos, que tem como objetivo promover a espiritualidade de Charles de Foucauld, mantendo seus vínculos à diocese de pertença. “Parabéns Pe. Carlos. Jesus abençoe sua missão como Coordenador Internacional para a Fraternidade Sacerdotal Jesus Cáritas.Conte com minhas orações e reze por mim”, disse Dom Luiz, que participava de Assembleia da Pastoral Carcerária em Mogi das Cruzes, e encaminhou mensagem por aplicativo de mensagens.

Em janeiro de 2018, na cidade de Londrina, padre Carlos foi eleito Responsável Nacional da Fraternidade Jesus Cáritas, durante Assembleia Nacional, que é realizada a cada 6 anos. Mesmo participando frequentemente de retiros e formações em diversos lugares do Brasil, no ano de 2021, padre Carlos foi transferido para Adamantina, permanecendo pelo período de 11 meses à frente da Paróquia Santo Antônio de Pádua.

Um novo chamado/missão, também em nome da Fraternidade Sacerdotal Jesus Cáritas, no entanto, impediu conciliar as funções como Representante Nacional da organização e os trabalhos pastorais em Adamantina. Em janeiro de 2022, com anuência da Diocese de Marília, padre Carlos Roberto dos Santos deu lugar a outro adamantinense, José Carlos Vicentin.

Desde então, padre Carlos passou a residir com outros padres na “Casa da Fraternidade Jesus Cáritas”, antigo Mosteiro da Anunciação, na cidade de Goiás/GO, onde se dedicarão a ajudar outras pessoas, de maneira especial sacerdotes.

Em setembro de 2022, durante a III Assembleia Pan-Americana, realizada em Córdoba, na Argentina, o Pe. Carlos Roberto foi eleito Responsável Continental da América.

“Não imaginava ser eleito não”, relata o sacerdote. “Faz pouco tempo que fui eleito o Responsável para as Américas, e ainda falta este ano e mais três anos…. nem pensava isto”, revelou o sacerdote por um aplicativo de mensagens.

Padre Carlos lembrou ainda que, atendendo ao rito da assembleia, levou uma carta contendo a concordância de nosso bispo Dom Luiz Cipolini, em caso de indicação ou eleição para integrar o conselho internacional. “Achei que se tratava de uma formalidade, solicitada a todos. Eu pedi e trouxe a carta, mas não imaginava que isso poderia acontecer”.

O sacerdote relatou ter ficado assustado, inicialmente, em razão da relevância do trabalho realizado em Goiás, na Casa da Fraternidade. “Mas tivemos um dia de deserto ontem … meditei bastante, e me confiei inteiramente em Deus. Se ele me chama, creio que me ajudará a cumprir esta missão… Me abandono nas mãos de Deus: eis-me aqui, Senhor…. e assim foi meu sim na hora da eleição”, finalizou padre Carlos, que continuará residindo em Goiás, mas com uma agenda repleta de eventos espalhados pelos quatro continentes nos próximos seis anos.

Atribuições

Eleito pela Assembleia Geral para um mandato não renovável de seis anos, o Responsável Internacional da Fraternidade Sacerdotal Jesus Cáritas tem como atribuições: encorajar e estimular as fraternidades de todo o mundo a serem fiéis ao carisma de São Carlos de Foucauld; promover a unidade da Fraternidade Sacerdotal Jesus Cáritas em todo o mundo; manter um vínculo de comunhão com os responsáveis continentais e nacionais, com especial atenção às fraternidades isoladas e às dioceses onde estão nascendo novas fraternidades.

Também estão previstas, entre suas obrigações estatutárias, convocar e organizar a Assembleia Geral para refletir sobre a vida da associação; administrar os bens da associação; cuidar dos arquivos da associação em colaboração com os irmãos na França (Diocese de Vivers); servir de elo com os outros membros da associação da família espiritual de São Carlos de Foucauld e da Igreja universal; e participar dos encontros continentais ou nacionais, para ouvir os irmãos do mundo e conhecer suas realidades e ajudar no processo de encontrar respostas aos diversos desafios.

O Responsável Internacional é assistido por uma equipe nomeada no início de seu mandato e aprovados pela Assembleia Geral. Os membros da equipe internacional devem ser escolhidos de modo que estejam representados os quatro continentes.

A equipe internacional será composta por um assistente, que atuará como secretário e será chamado a substituir, caso necessário, o Representante Internacional, por um tesoureiro e um responsável dos arquivos.

Pe. Carlos

Nascido em 28 de setembro de 1963, em Adamantina, padre Carlos completou 29 anos de Ordenação Sacerdotalno dia 17 de fevereiro. Exerceu o diaconato na Paróquia Santo Antônio de Junqueirópolis e, depois de ordenadopresbítero, em 1996, atuou por 12 anos na paróquia Santa Rita de Cássia, em Marília.

Foi um dos precursores do curso de Teologia para Leigos, tanto como coordenador quanto como professor das disciplinas de Ética, Filosofia e Teologia Moral e Bioética. Coordenou ainda a pastoral do batismo na diocese, ajudou na pastoral dos ministros na Região I e foi vigário episcopal nas regiões I e II.

Em 1º de fevereiro de 2015, assumiu como pároco da Paróquia Matriz São Pedro Apóstolo, de Tupã, função que exerceu por seis anos.

Carlos Roberto dos Santos é mestre em Teologia pelo “Institut Notre Dame de Vie”, na França. Atuou ainda como secretário do Sub-regional de Botucatu (Sul1), professor de Teologia Moral na Faculdade João Paulo II – Fajopa, em Marília, ministrando as disciplinas de teologia moral, incluso bioética, moral do amor e da sexualidade e moral social.