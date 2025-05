Cerimônia marca posse da nova diretoria da OAB de Adamantina

A 59ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Adamantina realizou a cerimônia de posse da diretoria para o triênio 2025/2027, presidida por Renata Angélica Mozini Silva Pinto e completada por Ana Carolina Parra Lobo – vice-presidente; Lilian Mendes Minga – secretária geral; Rafael Teixeira Sebastiani – secretário adjunto; Arnon Alves da Silva – tesoureiro.

A solenidade, ocorrida na Casa da Advocacia e Cidadania, reuniu advogados, autoridades do Judiciário, Executivo e Legislativo, além de familiares e amigos dos empossados. E, como participação especial, representando a Seccional da OAB São Paulo, esteve presente o conselheiro estadual Tercio Spigolon.

A solenidade foi marcada por discursos efusivos e emocionados, bem como de protagonismo feminino na sociedade e na advocacia feito por Renata, a primeira mulher da história a presidir a Subseção da OAB de Adamantina, que completará 50 anos em 2026. “É uma alegria imensa! Acredito que esse momento representa uma quebra de padrão cultural, já que se trata de um espaço predominante masculino. Espero estar abrindo um precedente para que outras mulheres venham e se inspirem”, enfatizou.

Como referências familiares à frente da entidade, Renata conta com o apoio do esposo Igor Terraz Pinto e do sogro Sidnei Alzidio Pinto, ambos ex-presidentes da subseção local.

Entre os principais pilares de atuação, a nova gestão priorizará a jovem advocacia, ampliar a estrutura física e tecnológica aos advogados e fortalecer as comissões internas da entidade.

Atualmente, a OAB Adamantina conta com mais de 400 advogados.

Por Folha Regional Adamantina

