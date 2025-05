Sindicato protocola abaixo-assinado que reivindica complementação no reajuste salarial dos servidores

Na última quinta-feira (15) foi protocolado, pelo Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Adamantina), na Prefeitura e na Câmara Municipal, o abaixo-assinado com 30 páginas solicitando a complementação do reajuste nos salários e vale-alimentação dos funcionários.

Em 10 dias, o documento recebeu 562 assinaturas, avalizando as explicações, em detalhes, sobre a situação financeira da Prefeitura e suas condições de conceder a correção salarial, conforme previsto no Orçamento do Município para o exercício de 2025.

“Esperamos que essa questão seja resolvida dentro do bom-senso que merece”, pondera o Sindiserv.

A atual administração promoveu, em janeiro deste ano, a revisão salarial de 5,5%, tendo como base o índice de inflação – acima de 4% –, porém, os servidores esperavam receber 8%, como ficou previsto em 2024, na gestão anterior.

Em recente vídeo postado nas redes sociais, o prefeito José Tiveron relata um déficit financeiro da Prefeitura no 1º trimestre devido à queda na arrecadação de cerca de R$ 4 milhões, o que teria impactado na concessão da complementação do reajuste.

O Sindicato agora aguarda o posicionamento dos Poderes Executivo e Legislativo quanto ao abaixo-assinado.

Por Folha Regional Adamantina

