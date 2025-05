Casa do Garoto promove evento neste sábado

A Instituição Solidária ‘Carlos Pegoraro’ de Adamantina promoverá neste sábado (17) o Arraiá da Casa do Garoto – uma espécie de festa junina –,a partir das 17h, em sua própria sede, defronte ao Residencial Eco Ville. A entrada é gratuita!

Haverá barracas com comidas típicas (batata frita, pastel, espetinho, cachorro quente, amendoim salgado, bolos, doces caseiros, amendoim doce, milho cozido, curau, chocolate quente, quentão) e completo serviço de bar, além de brinquedos e música para animar o público.

Importante destacar que toda a renda arrecadada com o Arraiá será utilizada pela Instituição Solidária para a manutenção dos seus serviços voltados ao atendimento de crianças e adolescentes.

“Convido a população de Adamantina para estar com a gente lá na Casa do Garoto e participar desta festa que está sendo preparada com muito carinho pela nossa equipe. Será uma alegria ter vocês lá com a gente”, disse a presidente Ivoni Ramos.

Por Folha Regional Adamantina

