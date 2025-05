Equipe feminina de Adamantina está classificada para final estadual dos Jogos Abertos da Juventude

A Fase Regional do Voleibol de Praia dos Jogos Abertos da Juventude foi realizada no último sábado (10), em Presidente Bernardes. A equipe feminina de Adamantina venceu os jogos contra Presidente Prudente e Junqueirópolis e ambas pelo mesmo placar dois sets a zero.

Devido ao resultado, a equipe feminina conquistou o título da fase regional e agora representa Adamantina na final estadual que será disputada em Lençóis Paulista. Já a equipe masculina, venceu a equipe de Mirante do Paranapanema por 2 a 0, mas perdeu a final por 2 sets a 1 para a cidade de Dracena.