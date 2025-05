Adamantina participará do Dia do Desafio 2025. A ação acontece no dia 28 de maio. Anualmente, a iniciativa ocorre sempre na última quarta-feira deste mês. O objetivo do evento é mobilizar e conscientizar a importância da atividade física através dos profissionais de educação física, escolas, empresas, entidades, órgãos públicos.

Nas casas, os munícipes podem fazer ginástica, alongamentos e dança e nos parques, é possível praticar a caminhada, corrida, ginástica e alongamentos. Cada pessoa ou grupo pode criar sua forma de participar. A iniciativa deve ser registrada, pois isso contribui para o total geral alcançado pela cidade.

Registre sua participação

Após ter praticado alguma atividade física, ligue para a Secretaria de Esportes (3522-4312) registrando a participação ou mande fotos pelo e-mail [email protected]

Participação no Lançamento

O lançamento do evento aconteceu no último dia 25 de abril no Sesc de Birigui. A solenidade contou com a presença do secretário de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR) Luiz Alexandre dos Santos Hagui e do coordenador de esportes, Clodoaldo Candido Taborga “Godo”.