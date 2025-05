Recordamos nesta edição do Fundo do Baú do Esporte Adamantinense, a extinta e imbatível equipe do Center Sport F.C. de Adamantina em partida válida pela disputada e extinta Copa ATC de Futebol Médio de Adamantina, nos anos 80.

A antiga Copa ATC de Futebol Médio era um dos eventos esportivos de grade prestigio no esporte adamantinense, e a equipe do Center Sport F.C. fez história no futebol de Adamantina, sempre considerada muito forte.

Na foto, em pé, da esquerda para direita tem o seguinte: Dí Ignácio, Nezão Dino Sani, Manfrinato Catito (In memorian), Paulinho “Dentinho” e Francisco Paulo “Pica Pau”. Abaixados na mesma ordem: Motta, Paulo Gumiero “Diabinho”, Wilson “Froío”/Flórida Paulista, Claudinho “Capitão” e o garotinho Diego.

Por: Jair Kbça Colaboração Foto: Nezão Cobo

