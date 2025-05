SICREDI celebra 6 anos de história e compromisso com Adamantina

A agência do Sicredi em Adamantina celebrou nesta semana seus 6 anos de atuação no município.

Uma trajetória que começou de forma modesta, com um posto de atendimento e caixas eletrônicos, e que hoje se consolidou como uma referência em soluções financeiras completas para todos os segmentos, inclusive o agro.

Localizada no coração da cidade, na rua Osvaldo Cruz, 151 – centro, a agência passou por uma grande transformação ao longo dos anos. O que era apenas o início de um projeto promissor, hoje é uma estrutura moderna, acolhedora e pensada para atender com excelência pessoas físicas, empresas e produtores rurais.

Mais do que uma cooperativa financeira, o Sicredi se tornou parte da história de Adamantina, contribuindo ativamente para o crescimento econômico local, apoiando projetos, incentivando o empreendedorismo e promovendo o desenvolvimento sustentável.

“Chegar até aqui é motivo de muito orgulho para todos nós. Cada passo foi construído com o apoio e a confiança dos nossos associados, que fazem parte dessa caminhada. Acreditamos em uma relação próxima, transparente e que gera valor para todos”, destacou o presidente da Sicredi Centro Oeste Paulista, João Salvi em conversa com o Folha Regional.

A comemoração dos 6 anos reforça o compromisso do Sicredi com o futuro da cidade e com cada pessoa que deposita na cooperativa a confiança para realizar seus sonhos.

Por Folha Regional Adamantina

.