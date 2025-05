Deputada Adriana Ventura viabiliza mais de R$ 2 milhões para a Saúde de Adamantina

Na sexta-feira, dia 9 de maio, a deputada federal Adriana Ventura (Partido NOVO), esteve em Adamantina onde foi recebida na ACE (Associação Comercial e Empresarial), pelo prefeito José Carlos Tiveron, vice-prefeita Lucia Haga, vereadores, secretários municipais, membros da ADNAP, e diversos segmentos da comunidade.

A deputada é autora de importantes verbas para Adamantina, sendo que entre 2023 e 2025, Adriana Ventura, destinou R$ 250 mil para a Santa Casa e R$ 300 mil para custeio da saúde municipal, recursos que serão utilizados no programa Zera Fila, da nossa Secretaria de Saúde.

Adriana Ventura é autora da Lei da Telemedicina, e inspirados por essa iniciativa, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Carlão Barbosa, desenvolveu o projeto de digitalização da saúde municipal — o SIIGS (Sistema Integrado de Informação e Gestão em Saúde). Esse projeto foi encaminhado, por meio de edital, ao gabinete da deputada no final do ano passado.

E durante o evento na ACE em Adamantina, a deputada Adriana Ventura anunciou oficialmente que o projeto foi aprovado, sendo que será viabilizada uma verba de R$ 1,5 milhão em investimentos, tanto para implantação do sistema quanto para aquisição de equipamentos.

A importância noticia informada pela deputada foi muito comemorada pelos presentes e pelo prefeito José Tiveron, que ressaltou a importância dessa parceria para Adamantina.

“Agora, nosso próximo desafio é colocar o sistema para funcionar. Tenho plena confiança de que vamos conseguir, pois contamos com uma equipe comprometida e preparada, liderada pela nossa secretária da Saúde Cris”, ressaltou o prefeito.

Somando os recursos que já chegaram para a Santa Casa de Adamantina e para o custeio da saúde local, com esse novo investimento em digitalização que ainda virá, Adamantina receberá mais de R$ 2 milhões em recursos indicados pela deputada Adriana Ventura.

“Agradeço mais uma vez à deputada Adriana Ventura por acreditar na seriedade do nosso trabalho e por investir no futuro da nossa cidade. Seguimos trabalhando com responsabilidade e transparência, sempre buscando o melhor para a nossa população!”, finalizou o prefeito José Tiveron.

Por Folha Regional Adamantina

.