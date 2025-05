FAI Adamantina Futsal Sub-20 joga em Bauru neste sábado

Na busca pela sua classificação para próxima fase na difícil competição da Liga Paulista de Futsal, a equipe da FAI Adamantina Futsal Sub-20, que está na terceira colocação do Grupo – B, encara uma parada difícil neste sábado (24) onde vai enfrentar o time do Futsal Bauru FIB/Facimus.

O jogo está marcado para às 20h00 no Ginásio de Esportes Duduzão, no campus das Faculdades Integradas de Bauru (FIB).

DERROTA EM ADAMANTINA

No último compromisso a equipe da FAI Adamantina Futsal Sub-20 foi surpreendida com a derrota de virada em pleno seus domínios no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina, no sábado (17) por 4 a 2 diante do Jhau Futsal.

Na foto, os jogadores Pedro Lombas, Jeferson e Deivid, da FAI Adamantina.

Por: Jair Kbça – Foto Cedida: pedrolombas04

.