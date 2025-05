Com engavetamento de veículos e múltiplas vítimas, simulado marca Dia do Trânsito neste domingo

Tendo em vista que neste domingo, 25 de maio, é comemorado o Dia Nacional do Trânsito, por isso, será realizada uma simulação de acidente de trânsito envolvendo um ônibus, um carro e duas motocicletas na Via de Acesso de Adamantina, a partir das 9h, a TV Folha Regional entrevistou o comandante do Pelotão de Bombeiros, 1º tenente PM Tiago Cardoso Poli.

“Todo o planejamento prévio dessa ação foi realizado em conjunto pelos órgãos do sistema de atendimento de emergência. Foram feitas reuniões para definir como seriam os procedimentos. E o principal objetivo é conscientizar e prevenir a ocorrência de acidentes de trânsitos e óbitos, trazendo o cenário mais realista possível, para mostrar à população como é o atendimento prestado e chamar a atenção para que aquilo seja evitado a todo custo”, explicou.

A simulação será composta de três etapas, segundo o tenente: o momento do resgate, passando pelo atendimento que será tanto pré como intrahospitalar.

“No cenário teremos veículos como um carro de passeio, um ônibus e uma pá carregadeira, além de algumas motocicletas, simbolizando um engavetamento com múltiplas vítimas, leves, graves e em óbito, todas serão retiradas e transportadas”, relatou o tenente Poli.

