Copa Pratas da Casa encerra primeira fase com confrontos equilibrados

Confrontos com partidas equilibrada e acirradas, encerraram a primeira fase da 1ª Copa “Pratas da Casa” de Futebol Médio de Adamantina.

O encerramento da primeira fase foi com a quarta e última rodada na praça de esporte do Parque Iguaçu, realizada na noite de terça-feira (20), com três partidas.

Na primeira partida, Adamantina City F.C./ Lê Body Cortes/ Paulinho Eletrecista/ JW Conveniência venceu por 6 a 4 a equipe do The Kings F.C. Com destaque para Adenilson Dê, que marcou cinco vezes enquanto Koquinho deu os números finais. O resultado deixou o Adamantina City, nas semifinais.

No segundo jogo, o E.C. Resenha/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Med Imagem/ WL Barbearia garantiu sua classificação para as semifinais ao vencer por 2 a 1, o Arsenal F.C./ Supermercado Godoy Rede Smart/Bar do Lú. Gols marcados por: Biel e Felipe Neguinho.

No terceiro jogo e encerramento da rodada, Portuguesa F.C./ Fort Pedras e Vila Freitas F.C/ Star Motos/ Sportbec Aposta/ Barraca Arlete Salgados, fizeram um grande jogo e empataram em 2 a 2. Destaque para o goleiro Edinho (Portuguesa) que praticou grandes defesas. Gols-Thiago e Daniel Tú (Portuguesa) e Xandy Padeiro e Paulinho Sacoman (Vila Freitas).

ARBITRAGEM

Rauiri Miranda e David Sorriso

MESÁRIO

Márcio Nery

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

-Adamantina City – 7

-S.E. Hookah Valem – 4

-Vila Jamil E.C – 4

-The Kings F.C. – 1

GRUPO – B

-E.C. Resenha – 7

-Portuguesa – 4

-Vila Freitas – 3

-Arsenal F.C.- 1

REGULAMENTO

Os primeiros de cada grupo classificaram direto para as semifinais, já os segundos e terceiros classificaram para as quartas de finais.

ORGANIZAÇÃO

Rauri Miranda e David Sorriso

Por: Jair Kbça – Foto Rita Nery

.