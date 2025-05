Selar Adamantina Sub-11 se classifica para as semifinais da Copa AMNAP Categorias de Base

Pelas quartas de finas da 5ª Copa AMNAP de Futebol de Campo de Categorias de Base, organizada pela Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia, As equipes Sub 11, 13 e 15 da Selar Adamantina/ entraram em campo no sábado (17), para enfrentar os seus adversários Bom de Bola / Osvaldo Cruz, Junqueirópolis e Dracena.

Nos três jogos somente o sub-11 garantiu a sua classificação para as semifinais confira os resultados.

Selar /Adamantina 5×0 Bom de Bola F.C./ Osvaldo Cruz

Gols- Brayan Henrique e Nathan Saimon (2- cada) e Luiz Felipe

Sub-13

Selar Adamantina 1×2 Junqueiropolis

Gol-Breno Paulopolis

Sub-15

Selar Adamantina 0x3 Dracena

Por: Jair Kbça – Foto Cedida: Rafael Mortari

