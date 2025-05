Docentes da FAI são homenageados em evento da Adagro

Dois docentes do Centro Universitário de Adamantina (FAI) foram homenageados durante o evento em comemoração aos 35 anos da empresa Adagro, especializada na comercialização de defensivos e demais insumos agrícolas e representante do Grupo Stihl na cidade.

O evento, realizado no último dia 24 de abril no Espaço Wanda Maion, contou com apoio e participação de alunos e professores dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária da FAI e também da diretora da Divisão de Comunicação (DCOM) da Instituição, Jesana Lima.

O Prof. Dr. José Carlos Cavichioli, coordenador do curso de Agronomia, e o Prof. Dr. Fernando Takayuki Nakayama, docente do mesmo curso, receberam uma placa com dizeres de gratidão. “Sua dedicação à formação de profissionais, seu compromisso com o ensino de excelência e sua contribuição para o fortalecimento do agronegócio regional são inspirações para todos que atuam no setor. Com esta singela homenagem, expressamos nossa profunda gratidão e respeito por sua atuação incansável em prol do conhecimento, da pesquisa e da integração entre a academia e o campo. Que este gesto simbolize o apreço de toda a equipe da Adagro por sua história e pela relevância do seu trabalho”, dizia uma das placas.

Para o Prof. Dr. Fernando Nakayama, a homenagem veio em um momento especial de sua vida, quando completa 20 anos como pesquisador e 19 anos no corpo docente da FAI. “Durante esse período nós conseguimos formar vários profissionais e muitos deles acabaram ficando na região e contribuindo com todo o agronegócio regional. A gente tem uma missão aqui, que é a de desenvolver uma região na qual eu estou desde que nasci”, ressaltou.

Ele disse estar satisfeito em relação à quantidade de profissionais que a FAI inseriu no mercado de trabalho. “Inclusive, dentro da Adagro, acho que boa parte do corpo técnico é composto por ex-alunos da Instituição. Então, acredito que a Adagro reconheceu essa contribuição”, afirmou.

Já o Prof. Dr. José Carlos Cavichioli ficou muito agradecido e honrado com a homenagem prestada como reconhecimento na área da educação. “A Adagro é uma importante parceira do nosso curso de Agronomia, recebendo os alunos para a realização de estágios, contribuindo para a formação profissional deles. Além disso, temos alunos egressos atuando como técnicos na empresa. Trata-se de uma importante empresa no setor do agronegócio, contribuindo para o agronegócio regional”, pontuou.

O evento contou com a participação especial do deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (Novo-SP), que trouxe a palestra sobre os “Desafios e oportunidades do setor agropecuário”, e foi encerrado com jantar dançante e show ao vivo.

Por Daniel Torres / Foto: Arquivo Pessoal

