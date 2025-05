Para as compras do Dia das Mães, comércio amplia horário de atendimento na sexta-feira e no sábado

Em razão da comemoração do Dia das Mães no próximo dia 11, a segunda data do ano com o maior índice de vendas – depois do Natal –, o comércio de Adamantina terá o atendimento ampliado para atender o movimento do final de semana dos dias 9 e 10 de maio.

De acordo com o Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicado do Comércio Varejista), o horário de funcionamento na sexta-feira será estendido, direto, das 8h às 22h. E no sábado haverá expediente também na parte da tarde, das 9h às 16h.

O objetivo do horário especial é oferecer maior oportunidade de compra para os consumidores de Adamantina e cidades vizinhas, bem como buscar impulsionar a economia local por meio do aumento das vendas.

O Sindicato também divulgou o calendário do setor varejista para este mês de maio inteiro, que prevê o funcionamento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h e aos sábados das 9h às 13h, exceto nesse final de semana das mães.

Por Folha Regional Adamantina

