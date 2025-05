Alimentos doados pela OAB de Adamantina ao Fundo Social beneficiam entidades

Com o significativo resultado da Campanha de Arrecadação 2025, a Comissão de Ação Social e Cidadania da 59ª Subseção da OAB em Adamantina contribuiu com a destinação de alimentos não perecíveis para as entidades por meio do Fundo Social de Solidariedade do Município.

A iniciativa solidária foi promovida entre os advogados e parceiros.

A entrega dos alimentos contou com a presença da presidente da comissão, Adriana Arioli, da vice-presidente Fátima Zuliani e da membro Débora Belloni. E recebidos pela presidente do Fundo Social, Adelisa Tiveron, e pela assistente social Camila Camargo.

A ação reforça o compromisso da OAB com a responsabilidade social e o apoio às entidades que prestam fundamental serviço à população adamantinense.

Por Folha Regional Adamantina

