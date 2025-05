RESIDENCIAL RECANTO DOS PÁSSAROS avança na infraestrutura com pavimentação

O Residencial Recanto dos Pássaros, em Adamantina, segue com as obras de infraestrutura em ritmo acelerado. O loteamento, que já teve concluídas as etapas de galerias de águas pluviais e rede de esgoto, agora avança para a fase de pavimentação asfáltica.

O empreendimento, assinado por Rubens Galdino, Arthur Miyamura e Sylvio Bortoletto, está situado em uma região estratégica, com fácil acesso ao fluxo comercial de Adamantina e Lucélia, rodeado por uma bela paisagem natural — ideal para quem busca tranquilidade, segurança e valorização do investimento.

“Mais do que um loteamento, o Recanto dos Pássaros é um projeto pensado para oferecer qualidade de vida e crescimento planejado. A infraestrutura sólida é uma das grandes garantias de valorização para quem compra agora”, destacam os idealizadores.

Próximo ao bairro Dorigo e ao lado do Residencial Itália, o local já vem despertando interesse de quem deseja construir a casa própria ou investir em uma região com forte potencial de crescimento.

Além do avanço nas obras, o empreendimento oferece condições facilitadas de pagamento, com parcelas a partir de R$ 355,75, entrada reduzida e possibilidade de parcelamento em até 200 vezes.

Para quem deseja conhecer de perto o projeto, o plantão de vendas está instalado no local, com atendimento personalizado. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (18) 99204-2852 – sob direção de Henrique e Angélica.

