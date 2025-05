ELEIÇÃO NA FAI: CONSU escolhe chapa de Alexandre e Wendel para mais um mandato

Resultado será encaminhado à Prefeitura para nomeação oficial e posterior referendo da Câmara de Vereadores

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) realizou hoje, no Campus I, a reunião do Conselho Universitário (CONSU) para eleição da nova Reitoria que assumirá o mandato de 1º de julho de 2025 a 30 de junho de 2029. O processo democrático contou com a participação de três chapas, todas compostas por integrantes da atual Administração Superior da Instituição, o que reforça o compromisso coletivo com a continuidade do trabalho desenvolvido nos últimos anos.

Participaram da eleição três chapas: a primeira, composta pelo Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza (atual Reitor) e Prof. Dr. Wendel Cleber Soares (atual Vice-Reitor), que buscaram a reeleição; a segunda, formada pela Profa. Dra. Fúlvia Veronez (Pró-Reitora de Ensino) e pelo Prof. Dr. Estêvão Zilioli (Coordenador da Comissão Própria de Avaliação – CPA); e a terceira, liderada pela Profa. Dra. Liliana Martos Nicoletti Toffoli (Pró-Reitora de Extensão) e pelo Prof. Dr. Alexandre Wolf (Coordenador do curso de Medicina Veterinária).

A chapa vencedora foi a de Alexandre e Wendel, com 15 votos. As demais chapas receberam, respectivamente, 1 voto (Fúlvia e Estêvão) e 1 voto (Liliana e Alexandre Wolf). Dos 21 conselheiros aptos a votar, 17 compareceram. Dois membros estavam ausentes com justificativa e dois não apresentaram justificativa.

Na ata, a ordem de classificação ficou definida da seguinte forma:

1º Alexandre e Wendel

2º Fúlvia e Estêvão

3º Liliana e Alexandre Wolf

TRÂMITE LEGAL

Conforme previsto no regimento institucional, após a votação e a composição da lista tríplice, o resultado é encaminhado à Prefeitura Municipal de Adamantina, que tem a responsabilidade de indicar formalmente os nomes ao cargo de Reitor. A decisão do Prefeito é então submetida à aprovação da Câmara de Vereadores, garantindo a legalidade e a transparência do processo, conforme estabelece a Lei Complementar Municipal nº 274/2017.

COMPROMISSO COM A CONTINUIDADE

As três chapas apresentaram projetos que reforçam o compromisso com a continuidade administrativa e acadêmica, com foco em inovação, fortalecimento institucional, valorização da comunidade acadêmica e desenvolvimento regional.

Em declaração anterior ao pleito, o Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza destacou: “Minha decisão de disputar novamente o cargo de reitor está diretamente ligada ao compromisso com a continuidade de projetos estratégicos que visam o fortalecimento da FAI como referência em ensino superior de qualidade. Seguiremos promovendo uma gestão participativa, transparente e comprometida com o crescimento sustentável da Instituição.”

Por Jesana Lima / Diretora de Comunicação da FAI

