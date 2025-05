Estudantes de engenharia civil e agronomia da FAI realizam visita técnica na Usina de Itaipu

Os cursos de engenharia civil e agronomia do Centro Universitário de Adamantina realizaram uma visita técnica, no último dia 25, na Usina Hidrelétrica de Itaipu e no Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), da Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR).

Alunos de todos os termos da engenharia civil e do último ano de agronomia participaram da atividade, acompanhados do Prof. Dr. Osmar Pereira da Silva Junior, da Prof.ª Me. Bruna Ragassi Pereira da Silva e do Prof. Dr. Alexandre Rodrigues Simões.

Conforme o coordenador do curso de engenharia Civil, Prof. Dr. Osmar Pereira da Silva Junior, a realização da visita técnica à Usina Hidrelétrica de Itaipu foi de fundamental importância para o aprendizado dos alunos por proporcionar uma vivência prática e direta com uma das maiores obras de engenharia do mundo.

Durante a visita, os estudantes puderam compreender, de forma aplicada, conceitos relacionados à geração de energia, estruturas de contenção, hidráulica, fundações, barragens, operação de turbinas e gestão de grandes empreendimentos de infraestrutura. “Além disso, a atividade permitiu o contato com aspectos multidisciplinares da engenharia, promovendo a integração entre teoria e prática, a valorização do conhecimento técnico e o estímulo à visão crítica e analítica. Tais experiências são essenciais para a formação de profissionais mais preparados, atualizados e conscientes da responsabilidade técnica e ambiental que envolve grandes projetos de engenharia”, avalia o docente.

Para João Paulo Granata Borges, do 9º termo de engenharia civil, a visita foi uma experiência “ímpar”. “Poder conectar a teoria e a prática e ver de perto a grandiosidade da engenharia aplicada em todos os setores (estrutural, planejamento, hidráulica), de forma integrada ampliou muito minha visão sobre o papel do engenheiro civil. Agradeço ao coordenador Osmar Pereira, ao professor Alexandre Simões e à professora Bruna Ragassi pela iniciativa, dedicação e por poderem nos proporcionar uma experiência tão valiosa para nossa formação profissional”, afirma.

A estudante do 9º termo de agronomia, Gabrielly de Souza Silva, também relata a oportunidade de presenciar “uma das enormes potências” que se tem no país, com uma visão além da produção. “Também presenciamos o cuidado e preocupação com a fauna e flora presente na região, instrutores bem preparados, que puderam esclarecer a importância, funcionamento e objetivo de toda estrutura que visitamos”, finaliza.

Por Priscila Caldeira

