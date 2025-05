Alunos da Etec Prof Eudécio Luiz Vicente visitam a empresa COIMMA em Dracena

Na semana passada os alunos do 3° AMS em Logística, da Etec Prof Eudécio Luiz Vicente de Adamantina, Classe Descentralizada na Fatec, acompanhados com a Professora e Coordenadora Maria Emília, realizaram uma Visita Técnica na empresa COIMMA, em Dracena, que é referência nacional na fabricação de troncos e balanças para o setor agropecuário.

A visita teve como objetivo proporcionar aos estudantes uma visão prática sobre os processos logísticos aplicados na indústria, bem como, entender a dinâmica de produção, armazenagem, controle de estoque e distribuição na empresa.

Durante a visita, os alunos foram recebidos por profissionais da COIMMA que apresentaram a história da empresa, seus produtos principais e a estrutura organizacional. Em seguida, foi percorrido as áreas de produção e expedição, onde os alunos puderam observar, na prática, o funcionamento da cadeia logística interna, desde o recebimento de matérias-primas até a entrega dos produtos acabados.

Ainda na visita foi possível conhecer os métodos utilizados pela empresa para controle de estoque, como o uso de sistemas informatizados para rastreamento e organização dos materiais, além das estratégias de armazenagem e layout do armazém, que contribuem para a eficiência do fluxo de materiais.

Também foi abordado o processo de distribuição, evidenciando os cuidados com o transporte e a importância da logística no cumprimento dos prazos e na satisfação do cliente.

De acordo com a equipe da Etec Prof Eudécio Luiz Vicente, a visita proporcionou uma rica experiência aos alunos, unindo teoria e prática, e reforçando a importância do profissional de Logística dentro das organizações. Ao final, houve um momento de perguntas e respostas, no qual os alunos puderam tirar dúvidas e interagir com os colaboradores da empresa.

