Compositor de Adamantina emplaca cinco músicas entre as 50 mais tocadas do Brasil

O compositor Tiago Marcelo, natural de Adamantina, vive um dos momentos mais marcantes de sua trajetória na música. Cinco composições de sua autoria estão, simultaneamente, entre as 50 músicas mais tocadas do país, conforme dados de rankings nacionais de execução. Entre os destaques do ranking estão sucessos nas vozes de grandes nomes da música brasileira:

-“Não era love” – Luan Pereira (com participações de Grelo e MC Tuto)

-“Última saudade” – Henrique e Juliano

-“Saudade burra” – Lauana Prado com Simone Mendes

-“Gerente da Sicredi” – Bruno e Barretto com CountryBeat

-“Motinha 2.0” – Dennis com Luísa Sonza

O feito histórico foi comemorado com entusiasmo pelo artista em suas redes sociais.

“Hoje é um dia especial e muito abençoado em minha carreira de compositor! Estou com 5 músicas entre as 50 mais tocadas do Brasil! Muito obrigado, meu Deus!”, escreveu Tiago Marcelo, visivelmente emocionado, em seu perfil oficial.

A publicação logo foi tomada por comentários de amigos e artistas do cenário nacional, parabenizando e enaltecendo o talento do compositor.

DE ADAMANTINA PARA O BRASIL

Com mais de uma década de dedicação à música, Tiago Marcelo acumula números impressionantes: já são mais de 2.500 músicas escritas e mais de 800 gravações feitas por artistas dos mais diversos estilos. A paixão pela música surgiu ainda na adolescência. Aos 14 anos, ele fundou com amigos o grupo de pagode “Estilo Atrevido”, onde começou a se destacar pelas composições.

O reconhecimento nacional chegou em 2011, com o estouro da música “Humilde Residência”, interpretada por Michel Teló. A partir daí, seu nome passou a figurar entre os compositores mais requisitados do país. Entre os artistas que já gravaram canções de sua autoria estão Fiduma & Jeca, Munhoz & Mariano, Israel & Rodolffo, Zé Neto & Cristiano, Edson & Hudson, Cesar & Paulinho, Maiara & Maraisa, entre outros.

Além da atuação como compositor, Tiago é fundador da editora musical YesMusic, responsável pela gestão de sucessos que embalam o repertório de artistas como Ana Castela, Jorge & Mateus, Luan Pereira, entre outros nomes em ascensão.

O atual sucesso é mais uma prova da relevância e consistência de Tiago Marcelo dentro da indústria fonográfica brasileira. Seu nome se consolida como um dos pilares da nova geração de compositores que dominam as paradas de sucesso no país.

Por Folha Regional Adamantina

.