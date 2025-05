Câmara de Adamantina aprova criação do “Dia do Escritor Adamantinense”

Em uma importante conquista para a cultura local, a Câmara Municipal de Adamantina aprovou, na segunda-feira, dia 28 de abril, o Projeto de Lei nº 017/2025, que institui o Dia do Escritor Adamantinense, a ser comemorado anualmente em 25 de julho. A data, agora incluída oficialmente no Calendário Municipal de Eventos, visa valorizar os escritores da cidade, incentivar a produção literária e fomentar o hábito da leitura entre os adamantinenses. O projeto foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores da Casa.

A proposta é de autoria do vereador Professor Daniel Fabri e surgiu a partir de sugestões feitas por escritores da cidade durante o 1º Encontro de Escritores Locais, realizado em 30 de novembro de 2024. O projeto também foi construído em diálogo com o Conselho Municipal de Cultura, por meio de sua presidente Izabel Castanha Gil, que apoiou a iniciativa e fortaleceu sua importância junto ao poder público.

A escolha do dia 25 de julho faz referência ao Dia Nacional do Escritor, promovendo assim um elo simbólico com a valorização da literatura em âmbito nacional. A aprovação do projeto coincidiu com a realização da 1ª Semana Literária de Adamantina, no final do mês de abril.

Em sua justificativa, o vereador Daniel Fabri, autor do projeto de lei, destacou que a literatura desempenha um papel essencial na construção da identidade cultural do povo adamantinense, reconhecendo os autores que, com suas obras, contribuem para a história, a reflexão social e a criatividade da população. Segundo ele, “a criação do Dia do Escritor Adamantinense fortalece o compromisso da cidade com a cultura e incentiva novas ações como saraus, feiras literárias e lançamentos de livros”.

Com a nova lei, Adamantina fortalece seu compromisso com a cultura e abre espaço para o florescimento de novos projetos, como saraus, lançamentos de livros e feiras literárias. O município assume, assim, um papel ativo na promoção da escrita e da leitura como ferramentas de transformação social.

Por Folha Regional Adamantina

.