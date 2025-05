Deputado autoriza verba para climatização do Ginásio de Esportes “Professor Carlos Santana Bueno”

O deputado federal Ricardo Salles (NOVO) participou no final do mês de abril, RICARDO SALLES participou de uma reunião promovida pela ADNAP (Associação Direita da Nova Alta Paulista).

Na ocasião, aproveitando a oportunidade, a vereadora Mary Alves, entregou ao deputado federal documento no qual solicita uma verba para realizar a climatização do Ginásio de Esportes Professor Carlos Santana Bueno (conhecido como Ginásio do Navarro), localizado na Avenida Ademar de Barros, proximidades do Parque dos Pioneiros.

De acordo com a vereadora, deputado Ricardo Salles ao tomar conhecimento do pedido, entendeu a importância da climatização e de imediato autorizou o envio da verba para viabilizar a climatização do Ginásio de Esportes Professor Carlos Santana Bueno.

Com a autorização desta verba, tanto os esportistas que treinam no Ginásio de Esportes, como para os que vão prestigiar, terão maior conforto.

Agora com a autorização da verba, agora deverá ser preparada a documentação necessária para a liberação da verba para que a Prefeitura de Adamantina possa agilizar a licitação visando a contratação de empresa para a aquisição e instalação do equipamento de climatização.

“Agora é acompanhar o recebimento da verba. Agradecemos o empenho e atenção do deputado federal Ricardo Salles em viabilizar essa verba que é nossa, que volta ao nosso município”, ressaltou a vereadora Mary Alves através das redes sociais.

