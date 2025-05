Alunos de Agronomia da FAI conhecem principais tendências e inovações na 30ª Agrishow

No dia 1º de maio, o curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina participou com 40 alunos da 30ª Agrishow, acompanhados do coordenador do curso Prof. Dr. José Carlos Cavichioli e dos docentes Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva e Prof. Me. Pedro Luís Bilheiro.

Reconhecida como uma das maiores feiras agrícolas do mundo e a maior feira agropecuária do Brasil, a Agrishow 2025 – Feira Internacional de Tecnologia em Ação ocorreu no período de 28 de abril a 2 de maio, em Ribeirão Preto (SP).

O evento reúne soluções para todos os tipos de culturas, safras, máquinas e tamanhos de propriedades, além de ser reconhecida como o palco dos lançamentos das principais tendências e inovações para o agronegócio. A Agrishow conta com exposição de tecnologia, conectividade, agricultura de precisão, veículos e diversos outros produtos ligados ao agronegócio.

A diversidade de expositores reforça a importância da Agrishow como vitrine do avanço tecnológico no setor agro. Com a presença de empresas do Brasil e de diversos países, a feira consolida seu papel como um dos maiores eventos do agronegócio no mundo.

Em sua 30ª edição, a feira movimentou neste ano, R$ 14,6 bilhões em volume de negócios, o que representa um crescimento de 7% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados pelos organizadores. Circularam pelo evento, cerca de 197 mil pessoas, durante os cinco dias, entre pequenos, médios e grandes produtores brasileiros, além de representantes de empresas internacionais.

“Esse tipo de atividade é incentivado pela coordenação do curso de Agronomia, Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria de Ensino da FAI, sendo um importante instrumento de aprendizagem para os alunos que puderam conferir as mais modernas tecnologias utilizadas no setor agropecuário, preparando-os para o mercado de trabalho”, ressalta Cavichioli.

Por José Carlos Cavichioli / Revisão de Priscila Caldeira

