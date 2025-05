Corrida 5K marca início do JUFAI 2025 neste domingo

Muito entusiasmo, preparo físico e energia foram destaques na primeira competição dos Jogos Universitários 2025 do Centro Universitário de Adamantina (JUFAI 2025) na manhã deste domingo, 4. Agora com a mascote, o cachorro caramelo Clebinho, a Corrida 5K reuniu a comunidade universitária e regional no Parque dos Pioneiros, com largada e chegada na rua Prefeito Antônio Cescon.

Todos os inscritos receberam medalha de participação. Foram arrecadadas caixas de leite longa vida para doação ao Lar dos Idosos de Adamantina. Entre as novidades desta edição está a composição de um Comitê de Honra.

O coordenador de projetos de extensão da área de Exatas e Agrárias da Pró-reitoria de Extensão (PROEXT), Prof. Me. João Paulo Gelamos, contou que a Corrida 5K superou todas as expectativas, com um público expressivo.

“Conseguimos preencher as 200 inscrições em tempo recorde, em menos de dois dias. Arrecadamos 120 litros de leite que serão doados ao Lar de Idosos da cidade. Foi bacana que além do pessoal que estava competindo, teve também os que correram para se divertir. Foi muito boa a repercussão, a festa que fizeram com a mascote Clebinho para as fotos. Agradecemos a todos que participaram”, avaliou.

A distribuição dos troféus para os três primeiros colocados no pódio ocorreu pela Classificação Geral FAI (masculino e feminino), Classificação Geral da Comunidade (masculino e feminino) e por faixa etária, também dividida por gênero.

Organizados pela PROEXT e parceria das atléticas dos cursos, as demais modalidades dos Jogos terão início na noite desta segunda-feira, 5, com prosseguimento até o dia 9, nas dependências do Câmpus III.

Haverá transmissão via Youtube da @faiadamantina em todas as noites de competições, a partir das 19h30. Mais informações podem ser conferidas no hotsite fai.com.br/jufai.

Novidades

A primeira novidade já foi acompanhada pelo público: presença de uma mascote eleita por concurso. A segunda será a participação dos servidores/as da Prefeitura de Adamantina junto à delegação dos docentes e servidores técnico-administrativos da FAI.

E a terceira será a composição de um Comitê de Honra do JUFAI 2025.

Na presidência terá o Prof. Me. Igor Terraz Pinto; o vice-presidente de honra será Carlos Augusto Negrisoli (popular Calango) e o embaixador dos jogos será o narrador/comentarista Kelson Roberto Antonini Ribeiro Junior, que atuou consecutivamente em duas edições do JUFAI.

“É uma forma de homenagear essas pessoas que participam ativamente e ajudaram a construir experiências de sucesso nos Jogos Universitários da FAI”, finaliza João Paulo.

Por Priscila Caldeira

.