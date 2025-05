Operação na base da Polícia Rodoviária de Adamantina realiza 1.651 testes passivos de bafômetro

No sábado (3), a cidade de Adamantina foi palco de mais uma edição da Operação Direção Segura Integrada (ODSI), voltada à fiscalização de condutores e combate a irregularidades no trânsito. A ação aconteceu das 13h45 às 22h, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no km 590,1, nas imediações da base da Polícia Militar Rodoviária.

A operação contou com a participação conjunta de diversos órgãos: Polícia Militar Rodoviária, Detran-SP, Polícia Civil e Polícia Científica. A concessionária responsável pela rodovia também contribuiu, organizando a sinalização no trecho da fiscalização.

Durante a blitz, os policiais rodoviários selecionaram os veículos para abordagem e aplicaram as penalidades cabíveis, enquanto os demais órgãos prestaram suporte conforme a natureza de cada ocorrência.

Segundo a Polícia Rodoviária, foram realizados ao todo 1.651 testes passivos para verificar a presença de álcool entre os motoristas. Desse total, 1.127 testes foram conduzidos pelo Detran-SP e 524 pela equipe da PM Rodoviária.

Como resultado da fiscalização, foram emitidas 30 autuações: 3 por constatação de ingestão de bebida alcoólica (art. 165 do CTB), 7 por recusa ao teste do bafômetro (art. 165-A) e 20 por outros tipos de infrações. Além disso, 20 veículos passaram por vistoria, sendo que um deles foi removido ao pátio do Detran-SP e um documento foi recolhido de forma virtual.