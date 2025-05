Fundo Social de Adamantina entrega 100 cestas básicas para entidades

O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina recebeu do Fundo Social de Solidariedade do governo do Estado de São Paulo a destinação de 100 cestas básicas. O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina recebeu do Fundo Social de Solidariedade do governo do Estado de São Paulo a destinação de 100 cestas básicas.

Conforme as orientações recebidas do Governo do Estado, a distribuição deve atender alguns critérios como: 30% devem ser destinadas de forma exclusiva para famílias que são inscritas no Cadastro único (CadÚnico) e 70% das demais devem atender dos critérios do Fundo Social Municipal que são as famílias que recebem o Benefício Eventual.