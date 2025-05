Copa Pratas da Casa terá jogos das quartas de finais nesta terça-feira (27)

Duas partidas acontecerão na noite desta terça-feira (27) na praça esportiva do ASPUMA (ao lado Aeroporto). Os confrontos marcados que terão o início às 19h00 serão válidos pelas quartas de finais da Copa Pratas da Casa de Futebol Médio de Adamantina.

No primeiro jogo, Vila Jamil E.C./ ZF Consultoria e Segurança/ Bar do Beto/ Zé Valente enfrenta Vila Freitas F.C/ Star Motos/ Sportbec Aposta/ Barraca Arlete Salgados.

No segundo jogo, Portuguesa F.C./ Fort Pedras Marmoraria enfrenta S.E. Hookan Valen/Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor/ SS Autopeças.

As equipes da Vila Jamil E.C. e Portuguesa F.C. jogam pelo empate em seus jogos para se classificar para as semifinais.

ARBITRAGEM

Rauiri Miranda e David Sorriso

SEMIFINALISTA

As equipes do Adamantina City F.C./ Lê Body Cortes/ Paulinho Eletrecista/ JW Conveniência/ JR Medicina Equina e E.C. Resenha/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Med Imagem/ WL Barbearia, já estão garantidos nas semifinais por ter conquistado as primeiras colocações em seus grupos.

ORGANIZAÇÃO

Raiuri Miranda e David Sorriso

Por: Jair Kbça

