Acidente entre duas carretas e um carro deixa uma pessoa ferida na BR-153

Ainda conforme a PRF, até a tarde desta segunda-feira, o trânsito no trecho seguia com lentidão nos dois sentidos, fluindo pelo acostamento e pelo pátio de um posto de combustíveis próximo ao local. A fila de veículos chegou a nove quilômetros no sentido norte e dois quilômetros no sentido sul.

Equipes da PRF e da concessionária responsável pela rodovia atuaram na ocorrência para atender a vítima e organizar o tráfego. Ainda não há informações sobre as causas da colisão. A recomendação é que motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho.