FAI Adamantina Futsal perde para o líder Bauru pela Liga Paulista

Com dificuldade para impor seu melhor futsal em quadra adversária, a equipe da FAI Adamantina Futsal Sub-20, foi envolvida pelo líder e invicto FIB Bauru/ Simas e saiu derrotada pelos anfitriões dono da casa pelo placar de 5 a 1.

A partida que foi realizada na noite de sábado (24) no Ginásio de Esportes Duduzão da (Faculdades Integradas de Bauru), foi a penúltima do returno da Liga Paulista de Futsal.

Destaque da partida para o goleiro Mailson (FIB Bauru) que foi o nome jogo praticando grandes defesa a evitando vários gols do FAI Adamantina Futsal.

PRÓXIMO COMPROMISSO EM ADAMANTINA

A equipe da FAI Adamantina Futsal Sub-20, volta a quadra no encerramento do returno da Liga Paulista de Futsal, no próximo sábado (31), às 20h00 no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina, onde enfrentará o Américo Brasiliense Futsal.

Por: Jair Kbça – Foto Instagram adamantinafutsalsub20

.